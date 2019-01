La sicurezza è un bene prezioso che sta a cuore a tutti. L'argomento affolla i media ogni giorno e Parma, come hanno recentemente evidenziato le graduatorie nazionali sulla qualità della vita nelle città, ha purtroppo un problema di sicurezza. Furti in casa in quanità impressionante e lo spaccio di droga, un fenomeno sempre più dilagante, con interi quartieri in mano ai pusher e regolamenti di conti tra loro che spesso degenerano in risse da strada o in rapine, com'era accaduto alcune settimane fa nel piazzale della Stazione. Saranno questi i temi al centro di “Parma Europa”, il dibattito condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma. Rispetto all'escalation dei furti in appartamento c'è però una novità. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha avviato presso la Questura di Parma la sperimentazione di un innovativo protocollo di controllo del territorio. Si basa sull’impiego strategico di una soluzione digitale che permette di ottenere importanti risultati nella prevenzione dei crimini predatori. Il sistema acquisisce i dati storici che riguardano i furti ed elabora delle previsioni su dove e quando potrebbe avvenire un crimine, permettendo di vigilare con precisione le zone cittadine esposte a rischio imminente. Non è certo la soluzione definitiva per azzerrare i furti in apaprtamento o in attività commerciali, ma di sicuro un aiuto in più per le Forze dell'Ordine a tutela dei cittadini. Ad illustrare le caratteristiche di questa applicazione informatica, denominata XLaw, sarà stasera a “Parma Europa” il Questore Gaetano Bonaccorso, in collegamento in diretta dalla Comando della Polizia di Stato di via Chiavari. Per quel che riguarda invece il contrasto allo spaccio di stupefacenti, un altro collegamento in diretta sarà approntato dal Parco Falcone-Borsellino, dove da alcuni mesi lavora il Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Ospiti del dibattito in studio, nel quale non mancherà il confronto sui primi effetti del Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, saranno invece l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa, il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Emiliano Occhi, il sindaco leghista di Fontevivo Tommaso Fiazza e la Consigliera Comunale di "Effetto Parma" Nadia Buetto.

