Nella chiesa dell’Annunziata, si è svolto il tradizionale «Concerto di Sant’Ilario nella Casa di Padre Lino». L’evento benefico è stato organizzato dalla Corale Verdi e dall’associazione «Amici di Padre Lino. In programma le più belle pagine spirituali del melodramma con: il coro della Corale Verdi, diretto dal maestro Andrea Chinaglia, il soprano Silvana Froli, il tenore Lee Chung Man accompagnati al pianoforte dal maestro Claudio Cirelli, all’oboe da Silvia Mori e all’arpa da Carla They; in programma anche l’esibizione del coro di Voci Bianche della Corale Verdi, diretto da Beniamina Carretta.

Durante il concerto è stato assegnato il «Verdi d’oro» al basso Riccardo Zanellato «quale ringraziamento per aver diffuso l’arte del melodramma e del canto lirico nel mondo». Questa prestigiosa onorificenza assegnata dalla Corale Verdi - premio che a Parma ha il significato della cittadinanza onoraria -, in passato è andata a «mostri sacri» della lirica del calibro di Luciano Pavarotti, Josè Carreras, Leo Nucci, Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli, Michele Pertusi, solo per citarne alcuni. Il concerto è stato presentato dalla giornalista della «Gazzetta di Parma» Mara Pedrabissi mentre il noto attore Enrico Maletti - memoria storica del dialetto parmigiano e autore della seguitissima rubrica «Tgnèmmos vìsst» sulla Gazzetta di Parma - ha declamato alcune poesie dialettali.