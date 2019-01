Con la ripresa del campionato ritorna questa sera "Calcio e Calcio" con la prima puntata del 2019. La formula è sempre la stessa con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti e, in studio, Luca Ampollini che per questa puntata sarà affiancato da Alessandro Pescina e Luca Romenghi.

Protagonisti saranno comunque come al solito i tifosi sia in studio al fianco di Luca Ferrari che via sms e whatsapp al 333-9200170.

Al centro della trasmissione la prossima sfida dei crociati con la Spal ma anche del calciomercato, arrivato nella fase veramente più calda con tante trattative in entrata e in uscita. Appuntamento su 12 Tv Parma alle ore 21,15.

12 Tv Parma, giovedì ore 21,15