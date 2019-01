Dopo la bella vittoria in trasferta contro l'Udinese , il Parma è atteso domenica al Tardini per la sfida contro la Spal .Come sempre ci sarà 12Tv Parma con Bordo Campo alle ore 20,10 con immagini e commenti raccolti subito dopo il termine dell'incontro. Bordo Campo sarà replicato domani alle 13,15, 15,40 , 20,10 e 23,40

