Infrastrutture necessarie per la mobilità e lo sviluppo del territorio: sarà questo il tema centrale della puntata di questa sera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Sono numerose le opere per Parma e la provincia che attendono da tempo di essere realizzate. Ci sono i due ponti sul Po, a cominciare da quello tra Colorno e Casalmaggiore. I lavori sono già cominciati ed ora la speranza è che le tempistiche di cantiere siano rispettate e che il manufatto possa esser riaperto al traffico entro pochi mesi, a ormai due anni da una chiusura che ha provocato gravissimi disagi a residenti, commercianti e autotrasportatori. La ristrutturazione del ponte sarà comunque una soluzione a breve termine. Nel giro di alcuni anni dovrà essere realizzata una nuova struttura e dunque non c'è tempo da pardere: le istituzioni sono chiamate a mettere in campo studi e progettazione in tempo utile per evitare ulteriori problemi di viabilità. Poi c'è il ponte tra Ragazzola e San Daniele Po, che da oltre due anni è sistemato a senso unico alternato con lunghe e code e le comprensibili proteste di chi deve utilizzarlo. Qui gli interventi di ripristino sono in corso. Altra opera importante per il territorio è il ponte sull'Enza della Cispadana. Per ora è tutto bloccato a causa dello stop del Governo alla nuova autostrada. La Regione Emilia-Romagna affinchè l'arteria si faccia e di conseguenza per la realizzaizone di quel ponte che sgraverebbe Sorbolo dall'assedio dei mezzi pesanti. E questo senza dimenticare la bretella autostradale Autocisa-Autobrennero: il primo tratto è in corso d'opera ma occorrono decisioni chiare da parte del Governo per il suo completamento. Nel conto delle grandi opere ci sono anche i collegamenti ferroviari, dalla Parma-Suzzara interrotta da oltre un anno alla Parma-Brescia, finita nell'elenco delle peggiori ferrovie italiane, fino al raddoppio della Pontrremolese atteso da decenni. Stasera a “Parma Europa” si parlerà anche di rigenerazione urbana e di progetti varati dal Comune di Parma che hanno ottenuto importanti finanziamenti regionali legati al tema del “rammendo delle periferie”, che ha alla base una strategia di quartiere tesa alla promozione di forme di riappropriazione dello spazio pubblico da parte delle comunità locali, in grado di produrre effetti di rinnovamento urbano e sociale di intere porzioni di città. Per approfondire questi temi sarà in studio stasera a “Parma Europa” Raffaele Donini, Assessore regionale ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale. Donini è anche stato recentemente in città in occasione della presentazione del nuovo accordo commerciale tra gli aeroporti di Parma e Bologna. Con lui discuteranno l'Assessore a Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Parma Michele Alinovi, l'ex sindaco di Sorbolo e segretario provinciale del Pd Nicola Cesari e il capogruppo di Parma Protagonista in Comune Pierpaolo Eramo. In collegamento con la trasmissione il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi interverrà dal ponte sul Po Colorno-Casalmaggiore con i membri del Comitato “Treno Ponte Tangenziale”. Appuntamento con “Parma Europa” stasera alle 21,15 su 12 Tv Parma.