Conuseto appuntamento con Assemblea On-ER in onda su 12Tv Parma alle 13,10 e 18,55 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. che in questa puntata tratterà i seguenti argomenti: Commissione economia al Brasimone. “Un futuro alla scienza e all’Appennino”.Visita istituzionale della commissione Politiche economiche al Centro ricerche Enea del Brasimone, nell’Appennino bolognese per approfondire le prospettive di rilancio e valorizzazione del polo scientifico e tecnologico.Nel servizio gli interventi di Luciana Serri (Presidente della Commissione), Daniele Marchetti (Lega nord), Igor Taruffi (Sinistra italiana), Andrea Bertani (Movimento 5 stelle), Stefano Caliandro (Partito democratico).Da Marzabotto a Basovizza. Gli studenti delle “Dossetti” ricordano le vittime delle Foibe.Da Marzabotto a Basovizza. Dal luogo dove si è consumato l’eccidio nazifascista degli oppositori, a quello delle stragi della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia da parte dei partigiani jugoslavi di Tito.Nel servizio gli interventi di Chiara Casoni (professoressa), Chiara Lalli, Irene Morozzi e Noemi Mezzini (studentesse).Storie e segreti della Malatestiana. Montalti: in Assemblea l’orgoglio di Cesena.La Biblioteca Malatestiana torna alla ribalta con il libro “La Biblioteca Malatestiana. Storie e Segreti”, presentato in Assemblea legislativaNel servizio l’intervento di Lia Montalti, consigliera regionale.

