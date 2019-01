Il Viaggio della Memoria - Mauthausen 2019. Stasera lo Speciale

Lo scorso anno viaggiarono in treno fino ad Auschwitz. Quest'anno sono arrivati in pullman a Mauthausen, in Austria, un altro luogo tristemente famoso dell'universo concentrazionario nazista.

E' questa la principale metà dell'edizione numero 12 del “Viaggio della memoria”, il progetto che ogni anno porta gli studenti delle scuole superiori di Parma a conoscere da vicino i luoghi dell'Olocausto e della barbarie nazista. Quest'anno 96 studenti e 12 insegnanti sono protagonisti di una quattro giorni organizzata come sempre dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Il viaggio è l'atto finale di una serie di incontri che per diversi mesi hanno preparato i ragazzi a questo appuntamento. Ieri mattina la partenza prima alla volta di Linz, in Austria, poi la visita al campo di Mauthausen, ma anche a quelli di Gusen ed Ebensee passando per il castello di Hartheim, luogo dove il nazismo uccise quasi ventimila fra persone disabili, malate di mente o semplicemente affette da malattie genetiche. Negli anni pullman e treni hanno raggiunto da Parma, oltre ad Auschwitz, anche Dachau, Terezin, Bergen-Belsen ma indubbiamente Mauthausen avrà, come già accaduto in passato nei viaggi di questo in questo campo, un significato in più perché è lì dove furono deportati molti partigiani ed antifascisti di Parma. E anche quest'anno 12 Tv Parma e Gazzetta di Parma seguono da vicino il viaggio della memoria con corrispondenza in diretta, foto ed articoli che seguono ogni giorno il cammino degli studenti. In particolare servizi e interviste sono in onda nelle varie edizioni del telegiornale. In più questa sera alle 20, subito dopo l'edizione della sera del Tg, andrà in onda in diretta dall'Austria uno speciale condotto da Giuseppe Milano, che avrà al microfono i protagonisti di questa edizione 2019 del “Viaggio della memoria”: docenti e studenti racconteranno la loro esperienza e le sensazioni vissute dopo la visita a quei luoghi che furono e rimangono il simbolo di una barbarie impossibile da dimenticare.Lo speciale sarà riproposto alle 22,05 e 23,20

12Tv Parma, giovedì ore 20,00