Gli effetti del Decreto immigrazione continuano a suscitare polemiche. Al di là della decisione di tenere sigillati i porti italiani con il blocco delle navi delle Ong, c'è la preoccupazione legata al progressivo svuotamento dei Cara, i Centri d'accoglienza richiedenti asilo, uno dei quali si trova a Bologna. Il rischio è che tanti migranti si riversino nelle città senza un'adeguata rete di protezione e accoglienza. Di contro, sono in tanti ad applaudire il provvedimento voluto dal Ministro Salvini. Anche questo tema sarà al centro di “Parma Europa”, il dibattito condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma. Ma la puntata si allargherà anche ad altri argomenti, dall'emergenza povertà alle politiche sociali adottate dall'Amministrazione Comunale. A Parma e provincia le persone che vivono in stato di povertà sono un'enormità, quasi trentamila. Per cercare di sostenere chi non ce la fa gli Enti locali, dal Comune alla Regione Emilia-Romagna, hanno avviato da tempo forme di sostegno economico, fino alla prossima introduzione del Reddito di Cittadinanza, voluto dal Movimento 5 Stelle, provvedimento anche questo contrassegnato da consensi e critiche. E infine l'emergenza casa. A Parma gli sfratti rappresentano un dramma praticamente quotidiano, mentre l'Amministrazione Comunale cerca di mettere in campo misure per calmierare i prezzi degli affitti attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti, e questo attraverso la stipula di nuovi contratti: è l’obiettivo con il quale il Comune di Parma ha pubblicato l’avviso pubblico dedicato al Fondo Affitto. Per affrontare questi temi saranno in studio stasera a “Parma Europa” l'Assessore al Welfare Laura Rossi, Luca Ciobani (Lega), Patrizio Bimbi (M5S) e Cristian Salzano (Effetto Parma). In collegamento con la tramissione il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto interverrà dal Dormitorio comunale di strada Santa Margherita, che accoglie ogni giorno decine di persone senza casa. Appuntamento stasera alle 21,15 con “Parma Europa”.