Appuntamento questa sera con 'Calcio e Calcio' dopo l'incredibile pareggio con la Juventus. In studio Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti. Ma i protagonisti saranno comunque come al solito i tifosi sia in studio al fianco di Luca Ferrari che via sms e whatsapp al 333-9200170.

Al centro della trasmissione la prossima sfida di sabato al Tardini contr l'Inter. Appuntamento su 12 Tv Parma alle ore 21,15.

12 Tv Parma ore 21,15