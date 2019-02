Se si fa in quattro per renderti felice...è una pizza ! Sono 16 le pizzerie del nostro territorio selezionate per il contest che eleggerà la pizza più buona di Parma.Una giuria popolare, sempre diversa, dovrà esprimere il proprio voto su location, sevizio, impasto, cottura, materia prima e aspetto estetico.La pizza con il più alto punteggio sarà la...più buona di Parma!

12TV PARMA ore 21.15