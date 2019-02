Sono tante le sfide che attendono il territorio in questo 2019: le opere infrastrutturali e la rivoluzione della mobilità, nell'ottica di una sempre maggiore sostenibilità ambientale che contribuisca a migliorare la qualità dell'aria. E ancora il consolidamento degli importanti progetti legati al 2020, quando Parma sarà capitale italiana della cultura. Poi c'è il turismo, un comparto sul quale l'Amministrazione Comunale ha più volte ribadito di volere scommettere con sempre maggiore forza, considerandolo un autentico volano per l'economia locale, sia in termini di indotto che di occupazione. E qui entra in gioco la programmazione di quegli eventi che siano utili per far vivere la città e renderla attrattiva per parmigiani e turisti. Proprio oggi viene presentato il calendario delle iniziative legate a Parma City of Gastronomy: con due conferenze stampa, in mattinata a Milano e nel pomeriggio in Municipio, saranno svelati tutti gli appuntamenti previsti per l'anno in corso. Se ne parlerà stasera a “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Nel corso della trasmissione spazio anche a tematiche legate al commercio, con il rischio che il centro ed altre strade della città finiscano desertificate: tanti esercizi commerciali chiudono, imperversano le vendite on-line e la conseguenza è quella che Parma, in un futuro non lontano, rimanga senza vetrine. Nel dibattito di questa sera saranno in studio l'Assessore a Commercio, Turismo e Sicurezza Cristiano Casa, il direttore di Ascom Claudio Franchini, il presidente del Consorzio Parma Quality Restaurant Enrico Bergonzi e la commerciante Marina Lazzini. In collegamento con la trasmissione ci sarà anche il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, in diretta da un ristorante del centro che serve solo piatti vegani. Appuntamento alle 21,15 con “Parma Europa”.

12Tv Parma ore 21,15