Conuseto appuntamento con Assemblea On-ER in onda su 12Tv Parma alle 13,10 e 18,55 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. che in questa 37esima puntata tratterà i seguenti argomenti.Fondi per cultura, spettacolo e memoria: l’Aula si divide.Confronto su Resistenza e Foibe e botta e risposta sulle associazioni che partecipano ai bandi. Si riassume così la polemica in Aula tra maggioranza e opposizioni sul programma triennale sulla Memoria del Novecento, atto amministrativo che prevede tre milioni di euro per finanziare ricerche e progetti. Nella stessa giornata l’Assemblea ha dato il proprio via libera anche ad altri due atti amministrativi: il Programma regionale in materia di spettacolo per il triennio 2019-2021 e il programma regionale triennale 2019-2021 in materia di promozione culturale.Nei servizi gli interventi di Stefano Caliandro (Capogruppo Partito democratico), Igor Taruffi (Sinistra italiana), Silvia Prodi (Misto), Matteo Rancan (Lega), Andrea Bertani (Movimento 5 stelle), Andrea Galli (Forza Italia), Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia), Michele Facci (Misto-Mns), Gianluca Sassi (Misto). In Assemblea trova casa l’arte del territorio di tutta l’Emilia-Romagna

Una mostra d’arte moderna e contemporanea, dedicata al territorio emiliano-romagnolo, che fa tornare il Parlamento regionale protagonista di Arte Fiera. “Le collezioni e le donazioni d’arte dell’Assemblea legislativa regionale” è il titolo dell’esposizione realizzata in viale Aldo Moro, proprio in occasione della fiera bolognese di arte contemporanea. Nel servizio l’intervento di Simonetta Saliera (Presidente dell’Assemblea legislativa)

