La trasferta di Cagliari deve rappresentare per il Parma un passaggio fondamentale della stagione. E' questo il pensiero di molti tifosi dopo la sconfitta al Tardini con l'Inter. Se ne parlerà questa sera dalle ore 21.15 su 12 Tv Parma in una nuova puntata di "Calcio e Calcio" curata da Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Luca Ferrari. In studio ospiti e tifosi che si confronteranno sui temi "crociati" della settimana. Per intervenire in diretta via sms e whatsapp 333-9200170.

12 Tv Parma, giovedì ore 21,15