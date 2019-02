Poco più di un anno fa Parma veniva proclamata a Roma, nella sede del Mibact, Capitale italiana della Cultura per il 2020. L'allora Ministro Dario Franceschini spiegò le motivazione che spinsero la giuria a scegliere Parma rispetto alle nove città candidate: “Merito di un progetto giudicato come esempio virtuoso di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale, premiato anche per il risalto dato ai giovani, alle tradizioni artistiche e alle dinamiche di inclusione e sostenibilità”. Ora mancano pochi mesi al fatidico primo gennaio 2020 e il progetto di Parma Capitale della Cultura è un laboratorio che procede a pieno regime, con l'organizzazione degli eventi principali e di quelli collaterali e senza dimenticare l'allestimento dei luoghi, le sistemazioni logistiche e architettoniche e le opere di riqualificazione urbana. Saranno questi i temi al centro questa sera alle 21,15 di “Parma Europa”, il talk-show di 12 Tv Parma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. Si partirà dai tre milioni di euro recentemente stanziati dal Governo nell'ultima legge di bilancio per Parma 2020, una parte dei quali potrebbero essere impiegati per interventi sul complesso museale della Pilotta, uno straordinario contenitore culturale che costituisce anche la porta d'ingresso della città per i tanti turisti che arrivano a Parma. Ma nell'ambito dei progetti di riqualificazione ci sono anche altri luoghi che richiedono interventi di manutenzione, e senza dimenticare la necessità che Parma si presenti tirata a lucido in vista del 2020 soprattutto nelle strade d'accesso al centro, spesso connotate da problemi di degrado e insicurezza. Stasera confronto in studio con gli Assessori Michele Guerra e Michele Alinovi, con il consigliere regionale del Partito Democratico Massimo Iotti e con il capogruppo della Lega in Comune Emiliano Occhi. In più il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi sarà collegato in diretta dalla Pilotta: con lui il direttore del polo museale Simone Verde ed esponenti della nuova Associazione “Amici del Complesso Museale della Pilotta, presieduta da Ombretta Sarassi, che riunisce al suo interno figure professionali provenienti da ambiti molto diversi tra loro e che costituisce un importante supporto per la promozione culturale e socio-economico della città, anche in vista del 2020. Appuntamento questa sera alle 21,15 a “Parma Europa”.

