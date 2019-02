Ospite d'eccezione questa sera a “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda su 12 Tv Parma alle 21,15. In studio ci sarà il Ministro per le Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. Sarà l'occasione per toccare moltissimi temi che riguardano l'economia del nostro territorio ma anche per fare il punto sui primi mesi d'attività di Centinaio, in carica dal primo giugno scorso in un Ministero che per la prima volta accorpa le Politiche agricole ed il Turismo. Una scelta, quella operata dal premier Conte, che ha lo scopo di coniugare il valore delle eccellenze enogastronomiche del Paese con la necessità di irrobustire e destagionalizzare gli afflussi turistici. Dunque un'azione sinergica per mettere a valore due dei volani economici più importanti. Con il ministro Centinaio si parlerà ovviamente di tutela dei prodotti alimentari, in particolare quelli del nostro territorio, a cominciare da Prosciutto di Parma e Parmigiano-Reggiano, con le novità legate soprattutto alle azioni di contrasto all'italian sounding, cioè quei fenomeni di pirateria alimentare che sono una spina nel fianco per Consorzi e produttori e che finiscono per ingannare i consumatori. Con Centinaio saranno in studio il senatore della Lega Maurizio Campari, il segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Cesari e l'Assessore al Turismo del Comune Cristiano Casa. Parma, specie in vista dell'anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura, punta moltissimo sugli afflussi turistici. Per presentarsi al meglio agli appuntamenti del 2020 occorre l'aiuto di tutti e servono risorse finanziarie. Il Governo ha già stanziato tre milioni di euro ma c'è anche un progetto per il quale Parma chiede ulteriore ascolto: si tratta del Museo nazionale della Gastronomia, che dovrebbe avere sede nel Complesso di San Paolo. E senza dimenticare la necessità di poter incrementare la presenza di personale per rendere più fruibili musei e luoghi d'arte, come la Pilotta, la Camera di San Paolo e il Castello di Torrechiara. Nel corso della trasmissione andranno in onda anche due servizi speciali. Uno sarà dedicato alla sfida gastronomica tra Prosciutto di Parma e Parmigiano-Reggiano, Mozzarella e Ricotta di Bufala Campana che si è svolta domenica al Tardini prima di Parma-Napoli. Un altro servizio sarà invece legato alla presentazione dell'edizione 2019 di Cibus Connect, che si è svolta stamane a Milano. Appuntamento questa sera alle 21,15 a “Parma Europa”.