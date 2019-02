Questa sera, in diretta alle 21.15, torna Check up, la trasmissione di Tv Parma dedicata a salute e benessere. Tema della nuova puntata sarà il dolore addominale ovvero quel senso di malessere che si percepisce tra la fine del bacino e l’inizio delle costole e per questo comunemente indicato dai pazienti come mal di pancia. Il dolore addominale rappresenta un’esperienza molto comune, a cui tutti vanno incontro più volte nella vita e molto spesso non è associato a problemi di salute rilevanti, si risolve abbastanza rapidamente e non comporta alcun pericolo. In altri casi, invece, esso dipende da un problema importante, che deve essere riconosciuto e trattato in maniera specifica. Il dolore addominale può essere accompagnato da nausea, vomito, brontolii o flatulenza e a seconda della causa può manifestarsi in modo continuo oppure con contrazioni intermittenti e ripetute più o meno prolungate, con picchi di dolore acuto alternati a fasi di assenza di dolore e le cause possono essere di natura diversa. Ospiti di Ilaria Notari saranno i chirurghi Stefano Cecchini, Marco Pattonieri e Marco Bertolani dell’equipe di chirurgia generale della Clinica Città di Parma e la dottoressa Maria Rita Zennaro medico di medicina generale. Saranno loro ad illustrare sintomi e possibili terapie contro il dolore addominale e a circoscrivere un tema tanto vasto alle principali cause che lo determinano dall’intolleranza al lattosio, alla divertocolite e pancreatite passando per l’appendicite. Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio al 333/9200170 per sottoporre il proprio caso ai medici in studio.

