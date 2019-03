La crisi dei centri storici tocca la gran parte delle città italiane. Ed anche Parma, per certi versi, non sfugge alla regola. C'è il problema dei tanti negozi che chiudono e tra le cause di questo fenomeno gli esercenti indicano le eccessive restrizioni al traffico, i varchi elettronici, la carenza di parcheggi, il successo dei Centri commerciali e delle vendite on-line. Ma nel conto finiscono anche i fenomeni di degrado urbano e quelli legati all'ordine pubblico. Di questo si discuterà questa sera a “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Sarà anche l'occasione per affrontare le tematiche sollevate dal neonato Comitato “Parma in Centro”, formato da commercianti, residenti e professionisti, che giorni fa ha svolto una prima affollatissima assemblea e che ha diffuso una serie di proposte per fare sì che il centro storico della città possa essere rilanciato con azioni mirate, specie nella prospettiva del 2020, quando Parma sarà Capitale italiana della Cultura. Gli obiettivi del Comitato riguardano aspetti legati a viabilità, mobilità, ambiente, sicurezza, servizi pubblici, commercio, arredo urbano, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico. In più la proposta di istituire delle “no tax area” in quelle zone a rischio di spopolamento commerciale e la richiesta che in centro, per un maggiore decoro, vengano introdotti i cassonetti interrati per la raccolta differenziata dei rifiuti. Lo scopo dell'iniziativa del Comitato è sostanzialmente quello di condividere soluzioni migliorative per una città all’altezza della sua importanza storica. Protagonsiti del dibattito di questa sera saranno gli Assessori Tiziana Benassi e Cristiano Casa, la presidente di Confesercenti Parma Francesca Chittolini e il Consigliere comunale di “Parma Unita-Centristi” Fabrizio Pezzuto. Con loro la portavoce del Comitato “Parma in Centro” Cristina Menozzi e l'ex Assessore Comunale Giampaolo Lavagetto. Il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi raccoglierà anche altri contributi in collegamento in diretta con la sede del Comitato. Appuntamento questa sera alle 21,15 con “Parma Europa”.