Check Up Salute e Benessere

Sarà dedicata al mal di schiena la nuova puntata di Check up, la trasmissione dedicata a salute e benessere in onda ogni mercoledì alle 21.15 su 12 Tv Parma. Il mal di schiena, specie quello nella zona lombare, è il disturbo muscolo scheletrico più comune e colpisce l’80% delle persone almeno una volta nella vita. Ma qual è la cosa giusta da fare di fronte al dolore? Indubbiamente non conviverci. Il mal di schiena infatti è una malattia troppo spesso trascurata ed è in continuo aumento perché lo stress, la vita sedentaria, le posture scorrette, tenute per tante ore al lavoro, si ripercuotono sulla salute della colonna vertebrale incidendo pesantemente sulla qualità dei vita di chi ne è colpito. Le cause sono molte e il dolore può manifestarsi in modi e punti della colonna diversi. Saranno gli specialisti in studio a fare chiarezza su un tema tanto vasto e a spiegare quali esami sono indicati per la diagnosi e a seconda dell’esito quale approccio terapeutico è consigliato, chirurgia compresa. Ospiti di Ilaria Notari saranno il dottor Luigi Lagnerini ortopedico e direttore sanitario della Clinica Città di Parma insieme ai colleghi di struttura Ciro Miranda neurochirurgo e Mariano Rossi neurologo. Con loro ci sarà il dottor Enrico Guareschi medico di medicina generale. Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio al 333/9200170 per sottoporre il proprio caso ai medici in studio.

12Tv Parma ore 21,15