La sfida con il Genoa, il ritorno allo stadio Tardini di Cesare Prandelli e, perché no, le tante voci di mercato che iniziano a ruotare attorno al Parma. Questo e tanto altro nella puntata di questa sera di 'Calcio e Calcio', in onda a partire dalle ore 21,15. In studio con Giuseppe Milano ci saranno Luca Ampollini e Marco Giandebiaggi. Spazio ovviamente ai tifosi con un gruppo di supporter in studio, a partire da Achille Maini, nuova voce di Radio Parma, accompagnato da Dario D'Ambrosio, Mattia Brianti e Silvia Aschieri.In occasione della festa della donna poi le telecamere di 'Calcio e calcio' si collegheranno in diretta con lo stadio 'Il noce' di Noceto dove seguiremo l'allenamento della squadra femminile del Parma Calcio 1913 grazie alle incursioni in campo di Luca Ferrari.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170