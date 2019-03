Dopo il pareggio in trasferta con l'Empoli, un altro match si disputa questo pomeriggio al Tardini con i Crociati che sfidano il Genoa con fischio di inizio alle 18,00.Come sempre ci sarà 12Tv Parma con Bordo Campo alle ore 20,10 con immagini e commenti in diretta dalla sala stampa del Tardini, raccolti subito dopo il termine dell'incontro da Marco Balestrazzi che dialogherà con Giuseppe Milano in studio con ospiti . Bordo Campo sarà replicato domani alle 00,05 e domani alle 11,25 - 14,45 - 18,00 e 23,10

