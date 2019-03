Check Up Salute e Benessere

Cellulite, caviglie gonfie e varici addio. L’estate si avvicina ed è tempo di iniziare, fin da ora, terapie e trattamenti per arrivare a scoprirsi mostrando gambe perfette esteticamente ma soprattutto sane. Di benessere e salute degli arti inferiori si parlerà questa sera nella nuova puntata di Check up, la trasmissione dedicata alla medicina in onda ogni mercoledì su 12 Tv Parma. A partire dalle 21.15, in diretta, ospiti in studio di Ilaria Notari saranno il chirurgo vascolare Claudio Pecis, il chirurgo plastico Paolo Costa, Monia Gaudenzi fisioterapista e Matteo Curti medico di medicina generale. Con l’aiuto di immagini e video, gli specialisti spiegehranno come prendersi cura delle proprie gambe, che presentano inestetismi o malattia varicosa. I ritmi di vita frenetici di ogni giorno incidono sui più comuni disturbi delle gambe e arrivare alla sera con gambe e piedi gonfi e doloranti può diventare un problema che è meglio risolvere prima che porti a conseguenze più serie. Tacchi alti e alimentazione scorretta favoriscono poi il ristagno di liquidi e i gonfiori peggiorano la funzionalità del microcircolo accentuando la formazione della cellulite. Saranno i medici a spiegare quali sono i principali disturbi delle gambe, con quali sintomi si manifestano e quali sono i possiili trattamenti e terapie anche chirurgiche per le varici. La trasmissione è realizzata in collaborazione con la Clinica Città di Parma. Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio al 333/9200170 per sottoporre il proprio caso ai medici in studio.

12Tv Parma ore 21,15