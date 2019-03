La vittoria con il Genoa ha permesso al Parma un balzo, forse fondamentale, verso la salvezza. Ora D'Aversa può iniziare a sperimentare nuove soluzioni di gioco e testare i giovani arrivati nel mercato di gennaio? E' questo quello che si chiedono i tifosi in questa settimana di avvicinamento alla sfida con la Lazio di domenica. Se ne parlerà questa sera, dalle ore 21,15, a 'Calcio e Calcio' con Luca Ampollini, l'allenatore Giuseppe Liperoti e Luca Romenghi. In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti anche un gruppo di tifosi coordinati come sempre da Luca Ferrari.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170.

12 Tv Parma ore 21,15