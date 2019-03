Il Viaggio della Memoria - Mauthausen 2019

Per il dodicesimo anno consecutivo cento studenti delle scuole superiori di Parma e provincia, accompagnati dai ricercatori dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma, hanno visitato e studiato dal vivo i luoghi della barbarie nazifascista. Anche quest'anno si è insomma rinnovato l'appuntamento con 'Il viaggio della memoria', iniziativa che porta direttamente nei luoghi della storia i ragazzi della nostra città.

Pochi giorni fa sono stati 98 studenti e 12 insegnanti a visitare prima di tutto il campo di Mauthausen, luogo di prigionia durante il secondo conflitto mondiale di molti parmigiani, ma anche quelli di Gusen ed Ebensee passando per il castello di Hartheim, luogo dove il nazismo uccise quasi ventimila fra persone disabili, malate di mente o semplicemente affette da malattie genetiche.

Un viaggio di formazione di una ricchezza inestimabile per un giovane di diciotto anni che 12 Tv Parma ha seguito quest'anno con una propria troupe. Questa sera, alle ore 21,15, andrà così in onda il reportage che racconta questo viaggio con, in primis, le testimonianze degli studenti. Il documentario è stato realizzato per 12 Tv Parma da Giuseppe Milano e Pierluigi Bucci.

12tv Parma ore 21,15