Venerdì prossimo 22 marzo, al teatro Regio va in scena il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, una delle opere liriche più famose al mondo, un capolavoro assoluto.Per l’occasione viene riproposta da 12TV Parma la trasmissione “ Vi racconto l’opera” a cura di Mauro Biondini,realizzata nel 2011 all’interno della splendida cornice del castello di Scipione sulle colline di Salsomaggiore.Mauro Biondini ripercorrerà la vita di Rossini, l’innovatore della musica operistica italiana, esempio emblematico di fusione fra la tradizione classica e quella romantica.Verrà raccontata la genesi del Barbiere di Siviglia, opera composta in soli tredici giorni, il suo insuccesso alla prima rappresentazione al teatro Argentina di Roma per arrivare poi ad un successo straordinario.

Grandi musicisti, come Bethoven, Berlioz, Wagner, Brahams, sebbene distanti dalla musica di Rossini apprezzeranno fortemente il Barbiere di Siviglia.

12Tv Parma ore 21,10