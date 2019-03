Non c’è una cellula del nostro organismo che non riceva l’influenza della tiroide, ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo, che produce ormoni in grado di regolare molte funzioni dell’organismo da quella cardiovascolare al meccanismo del sonno fino al metabolismo delle ossa. Capita spesso di sentire parlare di ipertiroidismo o di ipotiroidismo. Questa sera alle 21.15, in diretta su 12 Tv Parma, si parlerà proprio dei problemi di salute causati dal malfunzionamento della tiroide nella nuova puntata di Check Up, la trasmissione dedicata alla medicina e curata da Ilaria Notari. Ospiti in studio saranno il chirurgo della Clinica Città di Parma Pietro Iacconi, Elisabetta Dall’Aglio endocrinologa dell’Ausl di Parma e Francesco Bonagura medico di medicina generale presso la Casa della Salute Parma Centro. Saranno loro a spiegare come funziona la tiroide, quali sono i segnali di un suo malfunzionamento e come possono essere individuate le malattie di questa ghianodola endocrina. Nel corso del programma saranno illustrate le possibili cure farmacologiche e l’approccio chirurgico, laddove sia indicato, per correggere radicalmente una serie di quadri patologici che vanno dal gozzo al carcinoma. Le patologie tiroidee sono frequenti negli adulti e noduli tiroidei di piccole dimensioni sono presenti nel 50-60% della popolazione generale.

Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio al 333/9200170 per sottoporre il proprio caso ai medici in studio.