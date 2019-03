L’Università di Parma ha ospitato lo scrittore Carlo Lucarelli, in veste di presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (FVR) nell durante l'ncontro sul tema “Dopo la violenza: il sostegno alle vittime e la cura dei legami sociali”, con il quale l’Università rende noto l’ingresso come socia nella Fondazione.

Hanno introdotto gli interventi di Carlo Lucarelli e di Elena Buccoliero, direttrice di FVR, Fabrizio Storti, Pro Rettore con delega per la Terza Missione, e Chiara Scivoletto, docente di Sociologia giuridica dell’Università di Parma. La serata si è chiusa con l’intervento del Rettore Paolo Andrei, al termine del dibattito pubblico coordinato dal giornalista Marco Balestrazzi.

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è nata il 12 ottobre 2004, per volontà della Regione Emilia-Romagna, delle Province e dei Comuni capoluogo, allo scopo di fornire un sostegno immediato alle vittime dei reati più gravi - quelli che causano la morte o danni gravissimi alla persona – o dei loro familiari, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, per non lasciarle sole ad affrontare il dolore e lo choc determinato da un grave crimine e lenire il trauma che ne deriva.

Lucarelli ha utilizzato le sue straordinarie capacità narrative per raccontare volti e storie delle vittime, comunicando ai presenti il dolore, la rabbia, il desiderio di giustizia, il bisogno di sostegno che le vittime di gravi reati conoscono perfettamente e l’importanza di un aiuto concreto che arriva al momento giusto, subito dopo la violenza.



