CineFilo e Velluto Rosso

Nella settimana che ha visto il nascere di nuovi programmi di informazione e approfondimento, da questa sera sbarcano dal sito gazzettadiparma.it su 12Tv Parma, due appuntamenti molto apprezzati dai navigatori. Sono "Cinefilo" di Filiberto Molossi e "Velluto rosso" curato da Mara Pedrabissi.Le due storiche rubriche andranno in onda ogni venerdì rispettivamente alle ore 20,05 e 20,15 oltre a numerose repliche.

"Cinefilo" tratta dei film appena usciti nelle sale di Parma anticipando in parte anche quello che sarà scritto sulla pagina delle recensioni della Gazzetta di Parma.

"Velluto rosso" è nato tre anni fa con l'obiettivo di offrire al pubblico il meglio di quello che è in cartellone nei teatri di Parma e provincia.



12Tv Parma ore 20,05