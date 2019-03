Martedì 26 marzo

Il dibattito sulla questione immigrazione e sugli effetti del Decreto Salvini occupa stabilmente la scena politica nazionale. Nei giorni scorsi la onlus parmigiana Ciac ha lanciato l'allarme, sottolineando come anche a Parma la nuova legge stia creando conseguenze: “Ad oggi- hanno spiegato da Ciac- sono circa cinquanta, con problematiche diverse caso per caso, i cittadini migranti che si trovano senza alcun tipo di assistenza e rischiano di cadere nel mondo dello sfruttamento o, ancora peggio, in quello della criminalità”. “Si tratta di numeri che continueranno a crescere- hanno sottolienato ancora i responsabili della onlus- via via che scadranno i permessi umanitari e che verranno applicate le nuove norme”. Il tema sarà al centro questa sera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21,15 su 12 Tv Parma. A confrontarsi in studio ci saranno l'Assessore al Welfare del Comune di Parma Laura Rossi e il capogruppo della Lega in Comune Emiliano Occhi. Con loro due sindaci del territorio: Michela Canova, prima cittadina Pd di Colorno, e Tommaso Fiazza sindaco leghista di Fontevivo. In diretta dalla sede del Ciac, il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale che da anni si occupa di questioni legate all'immigrazione, ci sarà invece il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi. Proprio il Ciac ha da poco lanciato la campagna nazionale “Io Accolgo-Prima le persone”, un'iniziativa che coinvolge tante realtà del panorama nazionale e che ha l’obiettivo di difendere l’accoglienza e di contrastare la legge 132/18, cosiddetta “Immigrazione e Sicurezza”. Una legge che ha provocato fortissime polemiche ma che ha anche raccolto larghe fette di consenso tra i cittadini. Il punto stasera alle 21,15 a “Parma Europa”.

