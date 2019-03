Perché la pressione alta è pericolosa? Quali sono le cause che la determinano, i sintomi che la svelano e le terapie per tenerla sotto controllo? A queste e a molte altre domande verrà data una spiegazione nella puntata di questa sera di Check Up la trasmissione di 12 Tv Parma dedicata alla medicina e condotta dalla giornalista Ilaria Notari. Il tema dell’ipertensione, quando appunto i valori pressori risultano sopra gli standard fisiologici considerati normali, merita di essere approfondito perché gli ipertesi sono circa un quarto della popolazione adulta, un italiano su tre non sa concretamente di cosa si tratti e soprattutto molti ignorano la pericolosità di una convivenza con la pressione alta. L’ipertensione infatti espone seriamente al rischio di ictus e infarto ma i farmaci disponibili per trattarla sono fortunatamante molti e ben collaudati. Ospiti in studio saranno il cardiologo della Clinica Città di Parma Paolo Pattoneri, con la collega nefrologa Lara Zerbini e la dottoressa Elisa Rasori medico di medicina generale. Saranno loro a spiegare come si fa una diagnosi di ipertensione e quali sono le terapie per tenerla sotto controllo o più semplicemente qual è lo stile di vita corretto per prevenirla. Il programma andrà in onda alle 21.15, come sempre in diretta. Check Up è un programma di divulgazione e servizio per il pubblico che quindi potrà intervenire da casa chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio al 333/9200170 per sottoporre il proprio caso ai medici in studio.