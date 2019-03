Dopo la scorpacciata azzurra di gol il Tardini torna domenica ad ospitare il Parma. Il campionato offre una sfida delicatissima contro l'Atalanta di Gasperini, lanciata verso la conquista dell'Europa. Del match si parlerà questa sera a Calcio e calcio a partire dalle ore 21,15. Con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti saranno in studio Alice Pignanoli, portiere della formazione femminile di calcio del Genoa, Luca Ampollini e Davdie Barilli. In più, in collegamento dal circolo dipendenti sanità, Luca Ferrari sentirà i tifosi crociati durante la festa dei Parma Club Intesa e Millenium. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12 Tv Parma ore 21,15