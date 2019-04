I servizi educativi del Comune di Parma, le modalità di funzionamento e le eccellenze, che sono riconosciute da sempre. Ma anche le criticità, specie alla luce dei costi a carico delle famiglie e dei posti disponibili, con le inevitabili liste d'attesa. Saranno questi alcuni dei temi della puntata di questa sera di “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21,15 su 12 Tv Parma. Con in più un evento speciale: nel corso della trasmissione sarà resa nota la composizione delle graduatorie rispetto alle domande d'iscrizione a nidi d’infanzia, servizi sperimentali 0-6 e scuole dell’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2019-2020. Una sorta di “click-day” in diretta all'insegna della trasparenza. In collegamento con il Duc, il direzionale degli uffici comunali, il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto mostrerà in tempo reale l'elaborazione telematica delle liste con la compilazione degli elenchi, una procedura che interessa migliaia di famiglie e che quest'anno viene fornita con ben due emsi d'anticipo rispetto al passato. Al Duc sarà presente l'Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Parma Ines Seletti insieme a molti altri ospiti. Poi il dibattito in studio. Si parlerà diffusamente delle caratteristiche dei servizi offerti in asili nido e scuole d'infanzia toccando anche aspetti legati a modalità educative, qualità e quantità dell'offerta, e ancora le peculiarità e le scelte legate ai servizi di mensa. E senza dimenticare il tema della sicurezza e della salvaguardia dei bimbi all'interno di queste strutture, con una proposta che spesso torna in primo piano soprattutto in ambito nazionale, e cioè l'opportunità o meno di installare telecamere di videosorveglianza. Al centro del dibattito anche gli interventi e i progetti legati all'edilizia scolastica, con gli interventi dell'Amministrazione Comunale per rendere le strutture sempre più sicure. Ospiti del confronto l'Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, Daria Jacopozzi (Partito Democratico), Fabrizio Pezzuto (Parma Unita-Centristi) e Daria Buetto, presidente della seconda Commissione Consiliare che comprende i Servizi Educativi. Appuntamento questa sera in diretta alle 21,15 con “Parma Europa”.

12Tv Parma ore 21,15