Parma, terra di musica, è da sempre appassionata alle voce nell’opera lirica, strumento del quale il cantante ha sempre grande cura. Molte altre professioni tuttavia come quelle di insegnanti, venditori e avvocati espongono ad uno sforzo prolungato delle corde vocali. Ma cosa accade quando la voce si altera talvolta fino a lasciarci completamente afoni? Quali sono le cause e i campanelli di allarme che devono suggerire di rivolgersi al medico? Dei disturbi della voce, più propriamente chiamati disfonia, da quelli generati dal fumo o dal parlare molto al cellulare fino a quelli associati a formazioni tumorali, si parlerà questa sera alle 21.15 nella puntata di Check Up in onda su 12Tv Parma. Ospiti della trasmissione curata dalla giornalista Ilaria Notari, saranno il professor Teore Ferri direttore della struttura complessa Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Maggiore di Parma, Paolo Vignali otorinolaringoiatra della Clinica Città di Parma, il foniatra Mattia De Ciccio dell’Ospedale del Levante Ligure di La Spezia e Massimo Petrelli medico di medicina generale. I medici in studio spiegeheranno come si cura la disfonia, con i farmaci, la logopedia e la chirurgia, con particolare approfondimento sull’utilizzo del laringostroboscopio per la diagnosi delle patologie cordali, del laser CO2 per la chirurgia endoscopica laringea e del Narrow band imaging una nuova tecnica ottica, applicata per la diagnosi precoce dei carcinomi del distretto otorinolaringoiatrico. Il publico potrà intervenire per chiedere un consulto agli specialisti chiamando lo 0521.464227 o inviando un sms e whatsapp al 333.9200170.

12Tv Parma ore 21,15