Dopo la sconfitta casalinga del Parma contro l'Atalanta , i Crociati sfideranno oggi in trasferta il Frosinone con fischio di inizio alle 21,00.Come sempre ci sarà 12Tv Parma con Bordo Campo dalle ore 22,50 con immagini e commenti raccolti in sala stampa ,subito dopo il termine dell'incontro. In studio Marco Balestrazzi commenterà con ospiti. Bordo Campo sarà replicato domani alle 17,50.

12Tv Parma ore 22,50