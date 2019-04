Il focus sul momento del Parma a 24 ore dal match di Frosinone in attesa della sfida di sabato pomeriggio al Tardini con il Torino. Questa in sintesi la puntata di questa sera di 'Calcio e Calcio' in onda dalle ore 21,15 su 12 Tv Parma. In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti non mancherà Luca Ampollini con al suo fianco l'allenatore Alessandro Pescina. In più con Luca Ferrari ci sarà la squadra femminile di Pallanuoto della Sport Center ma anche Isotta Barbieri, la ciclista che lunedì scorso si è cimentata al fianco del ct azzurro Cassani sulle salite del prossimo campionato italiano di ciclismo.Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9200170

12 Tv Parma ore 21,15