Riprende il consueto appuntamento con "BEKÉR - Macellaio in cucina" condotto da Fabrizio Nonis il noto "macellaio reporter" In questo primo viaggio farà tappa a CAORLE, splendida isola circondata da numerosi corsi d’acqua, dal mare e ad est dalla splendida Laguna, per scoprire tutti i segreti di questa bellissima località, ma soprattutto le grandi ricette e i grandi prodotti d’eccellenza che preparerà insieme ad alcuni chef locali.

Tv Parma ore 12,25