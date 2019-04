Mancano poco più di otto mesi e Parma 2020 è un treno che ormai corre a grande velocità. Il percorso di avvicinamento al prossimo primo gennaio procede e la città dovrà presentarsi pronta e tirata a lucido per onorare nel migliore dei modi il titolo di Capitale italiana della Cultura. A che punto siamo? E come saranno impiegate le risorse economiche a disposizione per quegli eventi? Di tutto ciò si parlerà questa sera a “Parma Europa”, il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21,15 su 12 Tv Parma. Il programma di Parma 2020 è ricchissimo ma l'organizzazione degli eventi è divenire. Ci sono i 31 progetti del dossier di candidatura e ci sono quelli arrivati attraverso i bandi aperti: la Commissione giudicatrice li sta valutando. Dunque un cartellone che si annuncia imponente e che sarà presentato ufficialmente da venerdì 21 a domenica 23 giugno con una serie di iniziative previste tra il centro storico e non solo. Ma c'è di più. Affinchè il 2020 consenta alla città di affermare e consolidare la propria immagine come centro culturale e turistico attrattivo, anche quando l'anno di Capitale italiana della Cultura sarà concluso, occorre il concorso di tutti. A cominciare da una collaborazione virtuosa tra pubblicoe privato. E naturalmente occorrono risorse economiche. Parma può già contare su 3,8 milioni di euro ma Parma 2020 richiede anche se non soprattutto uno straordinario, uilteriore gioco di squadra. E da qui ecco la chiamata agli sponsor con la presentazione, avvenuta la scorsa settimana nella sede dell'Upi, di un piano di coinvolgimento delle aziende del territorio. Stasera a “Parma Europa” il dibattito con tra gli ospiti in studio l'Assessore alla Cultura Michele Guerra e la giornalista della Gazzetta di Parma Katia Golini. In più due collegamenti esterni: il giornalista di 12 Tv Parma Marco Balestrazzi sarà in diretta da piazza Garibaldi, dov'è in corso la rassegna Cibus Off. Altra diretta dal palazzo del Governatore, che in questi giorni ospita la mostra “Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre, 1946-1961”. Appuntamento stasera alle 21,15 a “Parma Europa”.