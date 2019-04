Dormire è tutt’altro che una perdita di tempo e l’insonnia non è una malattia ma un disturbo che certamente produce effetti molto negativi sul corpo umano e pregiudica la qualità di vita. Proprio aall’insonnia è dedicata la nuova puntata di Check Up, in onda questa sera alle 21,15 su 12Tv Parma. Ospiti della trasmissione, a cura di Ilaria Notari, saranno la neurologa Giulia Milioli con i colleghi dell’equipe di medicina del sonno della Clinica Città di Parma Carlo Capone, neuropsichiatra infantile e Alessandro Castelli, psicologo, che spiegheranno come affrontare la persistente difficoltà di dormire, sia dell’adulto che del bambino. L’insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato da una ripetuta difficoltà di inizio, durata, mantenimento o qualità del sonno ed è presente nonostante chi ne soffre sia nelle condizioni adeguate per dormire. Più generalmente con questo termine si indica la sensazione soggettiva di non avere tratto beneficio dal sonno perché troppo breve o poco riposante. Infatti il fattore durata non è di per sé significativo perché ciascuno di noi ha esigenze individuali rispetto alla quantità di sonno di cui ha bisogno, per alcuni bastano solo tre ore. Ma quali sono le cause dell’insonnia, quali conseguenze produce e quando è il momento di rivolgersi ad uno specialista? Saranno i medici in studio a rispondere a queste domande e ad illustrare come si può affrontare questo disturbo che può avere ripercussioni sulla sfera fisica, cognitiva ed emotiva. Il poubblico potrà intervenire da casa per porre domande ai medici in studio chiamando lo 0521/464227 o inviare un messaggio o whatsapp al 333/9200170.

12Tv Parma ore 21,15