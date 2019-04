I lavori per il restauro dell'imponente complesso sono iniziati e procedono a pieno ritmo. Il restauro è realtà ma serve l'aiuto di tutti.Il Comitato nato per sostenere i restauri si è riunito per presentare una raccolta di fondi popolari in modo da permettere a tutta la cittadinanza di essere parte integrante del grande progetto.

12Tv Parma ore 21,15