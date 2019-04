Consueto appuntamento domenica le con "Campi e Campanili " la rubrica a cura di Marco Epifani che oggi si apre con le immagini di “Porte Aperte”, importante evento organizzato dal Consorzio Agrario Parma che coincide con i 100 anni dalla fondazione di New Holland, partner del Consorzio.

Il programma prosegue con la presentazione di Condifesa Emilia. Le telecamere ci portano poi a Calestano per scoprire l’agriturismo Casale Eldoro, che aderisce alla Fondazione “Campagna Amica” di Coldiretti. Nel servizio seguente Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po anticipa i finanziamenti per gli invasi. La puntata si chiude con l’elenco dei Caseifici del territorio parmense che partecipano a “Caseifici Aperti”, manifestazione organizzata dal Consorzio Parmigiano Reggiano.

12Tv Parma ore 13,30