Il Parma si prepara alla sfida all'ora di pranzo di sabato con il Milan. Allo Stadio Tardini i crociati cercano altri punti per arrivare alla quota salvezza. Di questo si parlerà questa sera in una nuova puntata di 'Calcio e Calcio', in onda su 12 Tv Parma a partire dalle ore 21,15.

In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci saranno Luca Ampollini, Luca Romenghi e Stefano Frigeri. In tribuna con Luca Ferrari i ragazzi dell'istituto Forma Futuro, protagonisti nei giorni scorsi di un match di calcetto per dire 'no' al bullismo.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp 333-9211070.

'Calcio e Calcio' non si fermerà nemmeno per la vacanze di Pasqua con una puntata speciale per il 25 aprile, sempre alle ore 21,15.