Dalla cataratta al glaucoma, sarà dedicata alle principali malattie degli occhi la nuova puntata di Check Up, in onda questa sera alle 21,15 su 12 TvParma. Gli occhi sono il tramite tra noi e il mondo e nonostante sia opinione generale che la vista sia un bene prezioso, gli italiani risultano poco attenti e scarsamente informati in materia di prevenzione, controllo, correzione e salvaguardia della salute degli occhi. Nella vita di tutti i giorni il lavoro al computer, l’esposizione ai raggi solari, l’utilizzo di lenti non a norma, attività quotidiane affrontate con leggerezza e stili di vita impropri possono danneggiare in maniera seria i nostri occhi ma spesso ne ignoriamo o sottovalutiamo le possibili conseguenze. Il progressivo aumento dell’età media della popolazione poi, ha portato ad un aumento di patologie croniche degenerative che influenzano in modo irreversibile e invalidante la qualità di vita dei pazienti. Parallelamente allo sviluppo di moderne tecniche terapeutiche, la prevenzione rimane fondamentale per prevenire appunto o rallentare lo sviluppo di quelle che oggi sono le più frequenti cause di calo della vista della nostra società come la cataratta, la degenerazione maculare legata all’età e il glaucoma. Dell’importanza di una diagnosi precoce e delle possibili terapie per le malattie oculari parleranno nella trasmissione, a cura di Ilaria Notari, il chirurgo oculista Alessandro Giannone e l’oculista Chiara Rinaldi del Poliambulatorio Città di Collecchio. Il pubblico potrà intervenire da casa per sottoporre il proprio caso ai medici chiamando lo 0521/464227 o inviando un messaggio o whatsapp al 333/9200170.