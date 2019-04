Celebrazione del XXV Aprile

12Tv Parma dedica ampio spazio nel suo palinsesto odierno per celebrare questa importante ricorrenza nazionale.

Saranno proposti interessanti documentari realizzati da Primo Giroldini, noto regista-documentarista che da decenni raccoglie filmati e testimonianze legate alle vicende della 2° guerra mondiale nel parmense .

Si inizia alle 10,20 con "Montagna ribelle, l'assalto e altre pagine" incentrato sulla Resistenza nelle nostre montagne.

Seguirà alle 15,35 (riproposto alle 22,40) il documentario " Primavera '44, bombe su Parma".

Alle 18,30 sarà trasmesso "Storia di Mirka" dedicato a Laura Polizzi, storica partigiana e portavoce nella nostra città dei valori della democrazia e della libertà che durante la Resistenza , aveva assunto il nome di battaglia di "Mirka". In tarda serata alle 1,05 ancora un documentario di Giroldini dal titolo " Immagini di memoria: Torrile in tempo di guerra"