Testimonianze della Resistenza

Anche per la giornata odierna 12Tv Parma dedica spazio alla ricorrenza del XXV Aprile con due documentari di Primo Giroldini prodotti daEffetto Notte, Istituto Storico della Resistenza di Parma(Progetto Archivi Audiovisivi della Memoria). Alle 21,10 sarà proposto "Eravamo Donne Ribelli - Narrazioni Femminili della Resistenza" realizzato nel 2005 . Sei giovani donne ribelli, sei ragazze di un tempo hanno accettato di raccontarsi davanti alla telecamera, narrando singolarmente la propria esperienza di lotta contro il fascismo e contro l’occupazione tedesca, dopo l’8 settembre 1943.

E’ un piccolo nucleo del più vasto numero di donne che, spontaneamente o in modo organizzato, agirono nella Resistenza nella provincia di Parma.

Dalle voci e dai volti di queste testimoni, dal loro autorappresentarsi a oltre settanta anni di distanza da quegli eventi, ci viene offerta la possibilità di compiere un viaggio reale e simbolico dentro un’universo femminile, ancora in parte sommerso, nel quale cogliamo il valore dell’esperienza individuale che si confrontò continuamente con i progetti collettivi di cambiamento dei quali sempre più donne andavano prendendo coscienza combattendo. Il racconto, intervallato dal diario quotidiano di Rosetta Solari, un'altra partigiana di montagna e narrato da una voce fuori campo, lascia spesso spazio alle emozioni: alle lacrime che velano lo sguardo mentre si perde dietro a immagini lontane, ai sorrisi che illuminano il viso mentre si ricompongono i contorni di un aneddoto, agli stati d’animo che ritornano in superficie dalla memoria mentre le parole spiegano i ruoli assunti, i pericoli corsi, la prigionia, la morte dei compagni e delle compagne, la crudeltà della guerra.

Il coraggio che le ha sostenute, quasi mai palesato, diventa il filo sottile che tesse la trama del racconto, che ci accompagna verso la Liberazione, verso quello che per loro divenne impegno politico per l’emancipazione femminile e la ricostruzione.

Seguirà alle 21,40 Patrioti, Ribelli- Ritratto Partigiano realizzato sempre da Primo Giroldini nel 2004. Documentario a più voci ( 15 testimoni), si sviluppa attorno al racconto corale di un gruppo di resistenti di Parma e provincia. Brandelli di storie di vita che narrano ciò che la memoria ha conservato di quella “straordinaria” esperienza di vita e di formazione in questi lunghi sessantenni. Tra ironia e commozione i testimoni rievocano lo spirito e le motivazioni che li animarono durante quei terribili, quanto esaltanti 20 mesi di lotta: dalla “scelta” dopo l’otto settembre 1943 fino ai giorni della Liberazione.

Il racconto è scandito da documenti visivi e sonori del periodo. Nel film sono utilizzate per la prima volta riprese amatoriali realizzate in montagna e in città nel periodo 1944-1945. La costruzione di tutto il materiale di repertorio è scandita solamente dall’uso della musica di due maestri del novecento come Bartok e Ligeti.

12Tv Parma ore 21,10