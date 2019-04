Top Bar 2019

Buona la prima e la «seconda» sta per arrivare. Dopo il successo della trasmissione dedicata alla pizza, «La più buona di Parma», questa sera partirà un nuovo programma: «Top bar».

Stessa formula e stesso cast, ma questa volta con ben 16 bar in «gara». Un contest condotto dalla bella Francesca Mercadanti per la regia di Nello Fochetti, anche autore, che vedrà la prima puntata proprio questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma. E tra i bar che parteciperanno, ci sono i locali più conosciuti della città e della provincia: dal «Peter Pan» a «Le Malve», da «Lo Stralvé» a «Le Petit», dal «Bar Centrale» di Collecchio al Caffé dei Marchesi, tanto per citarne alcuni. In tutto saranno nove le puntate e in ognuna la sfida sarà tra due bar in due momenti diversi: quello della colazione e quello dell'aperitivo. Bar che saranno «votati» da una giuria popolare: in pratica da giurati parmigiani. «Visto il gradimento per "la più buona di Parma"- ha spiegato Nello Fochetti - la formula del contest rimane la stessa anche in "Top Bar" con una sfida virtuale: sì perché pur essendoci una classifica provvisoria ad ogni puntata e un vincitore del contest, i bar non saranno mai uno contro l'altro. Una formula che ha ricevuto molto consensi, proprio perché anche questa volta si uniscono titolari dei locali, baristi e clienti, grazie alla giuria popolare». E il tifo non potrà mancare, perché alla fine vinca il barman preferito dai parmigiani: quello infallibile a preparare caffé e cappuccini, quello più creativo e più professionale a combinare cocktail esplosivi per l'aperitivo. Nel contest, per ogni bar ci saranno due giurati e due voti, uno per le colazioni e l'altro per l'aperitivo, più il voto di Francesca Mercadanti, che però rimarrà segreto fino all'ultima puntata. Un programma da non perdere, ogni domenica sera alle 21,15 su 12 Tv Parma. E l'ultima puntata, la nona, si «incoronerà» il vincitore, che sarà eletto tra i primi quattro bar della classifica provvisoria: i finalisti saranno visitati da un barman professionista Aibes che darà un punteggio bonus per completare la classifica.

12Tv Parma ore 21,15