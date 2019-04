Negli ultimi giorni è tornato in primo piano il tema dello stato di salute del parimonio arboreo cittadino. La pianta caduta in viale San Michele ha fatto di nuovo scattere l'allarme: è stato un puro miracolo se in quell'occasione nessuno è rimasto ferito. Venerdì scorso in città si era verificata una vera e propria strage di alberi: altre emergenze si erano verificate in via Casa Bianca, in via Leonardo da Vinci, in piazzale Maestri, in viale dei Mille e in altre zone della città. Che la situazione sia preoccupante è evidente. Già mesi fa l'Amministrazione Comunale aveva deciso di mettere mano alle alberature di strada Martiri della Libertà, con numerosi abbattimenti resi necessari dalle cattive condizioni delle piante. E senza dimenticare le innumerevoli chiusure dei parchi cittadini in caso di raffiche di vento. Anche questo terma sarà al centro di “Parma Europa”, il dibattito condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta questa sera alle 21,15 su 12 Tv Parma. Tra gli ospiti ci sarà l'Assessore Michele Alinovi, che detiene la delega al verde pubblico ma anche a Lavori Pubblici e decoro urbano. Con Alinovi verrà toccata anche la questione di piazzale della Pace, con un restyling ormai ultimato e che, nelle sue modalità, ha suscitato non poche polemiche. Spazio anche al bando per la rigerenazione urbana che sta per ripartire. Sono innumereovli gli interventi programmati dal Comune, anche nell'ottica di rendere la città più attrattiva in vista dell'appuntamento del 2020, quando Parma sarà Capitale italiana della Cultura. Le opere riguarderanno sia il centro che le periferie, con particolare attenzione ai quei quartieri che più di altri chiedono interventi risolutivi legati a decoro, coesione sociale e maggiore vivibilità degli spazi pubblici. In studio con Alinovi ci saranno l'agronomo Mauro Carboni, il Consigliere d'opposizione Fabrizio Pezzuto (Parma Unita-Centristi) e Cristian Salzano (Capogruppo in Comune di Effetto Parma). In collegamento con la trasmissione anche il leghista Tommaso Fiazza. Altro collegamento con il Comitato “Oltretutto-Oltretorrente”: il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà le voci di alcuni membri di questo Comitato che da tempo, attraverso l'impegno di tanti cittadini, si spende per mettere in campo iniziative di riappropriazione delle strade e delle piazze dell'Oltretorrente, sia sotto il profilo dell'ordine pubblico che del coinvolgimento dei residenti con numerose attività. Appuntamento questa sera alle 21,15 con “Parma Europa”.