Attacco di cuore. E’ intitolata così la nuova puntata di Check Up, la trasmissione sulla salute di 12 Tv Parma, in onda questa sera alle 21,15. Nel programma, curato dalla giornalista Ilaria Notari, si parlerà infatti della salute del cuore ed in particolare della malattia coronarica e più in generale di prevenzione cardiovascolare. Un attacco cardiaco si verifica quando il cuore non riesce a ricevere abbastanza ossigeno a causa di una brusca interruzione del flusso sanguigno. Il muscolo cardiaco non riesce a pompare adeguatamente e i tessuti iniziano a morire. Un dolore schiacciante al petto e nella parte superiore del corpo sono i sintomi tipici di un attacco cardiaco, ma ci sono altri segnali di pericolo a cui bisogna prestare attenzione. L’infarto miocardico acuto è una malattia che coinvolge le coronarie, le arterie che portano sangue al cuore. Con il passare degli anni aumenta il colesterolo e l’alterata funzione delle cellule che rivestono i vasi. In questo modo si producono placche che li ostruiscono e riducono l’apporto di sangue. Il coagulo causa l’affaticamento del cuore e come si diceva, la morte di una delle sue parti. Riconoscere i segni premonitori di un infarto e raggiungere l'ospedale immediatamente può fare la differenza tra la sopravvivenza, un danno irreversibile e la morte. Ne parleranno in studio il radiologo Stefano Folzani con il cardiologo e collega del Poliambulatorio Città di Collecchio Claudio Reverberi insieme a Luigi Vignali cardiologo emodinamista dell’Ospedale Maggiore di Parma. Come sempre il pubblico potrà intervenire da casa per sottoporre il proprio caso ai medici in studio chiamando lo 0521/464227 o inviando un messaggio o whatsapp al 333/9200170.

12Tv Parma ore 21,15