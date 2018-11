Schia, sarà demolito l'hotel Sporting

I ruderi dell’ex albergo Sporting di Schia, che da ormai troppi anni deturpano il piazzale della stazione turistica tizzanese, saranno presto solo un brutto ricordo: quello che rimane della struttura che negli anni d’oro di Schia era punto di riferimento per gli sciatori, sarà infatti presto demolito, per lasciare spazio ad un’area aperta destinata alla fruizione pubblica in un'ottica di multistagionalità della fruizione turistica.

Questo grazie al progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica che i Parchi del Ducato hanno presentato nei giorni scorsi al consiglio comunale di Tizzano e che attende di essere a breve appaltato.

Il progetto prevede un investimento totale di 550 mila euro, di cui 121 mila stanziati dai Parchi del Ducato e 429 mila dalla Regione nell’ambito dei Por Fesr e della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

