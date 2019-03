Fadda: "Mi ricandido nel segno della continuità"

A poche settimane dal voto, che salvo sorprese dovrebbe essere il 26 maggio in concomitanza con le elezioni europee, il sindaco Alessandro Fadda è il primo a scendere in campo annunciando la sua candidatura alle prossime amministrative per un secondo mandato.

Sostenuto come cinque anni fa dalla lista civica «Torrile Obiettivo Comune», che include Partito democratico, Rifondazione comunista e Partito socialista italiano, Fadda presenterà ai cittadini il progetto «Tempo di futuro» e i punti cardine del programma elettorale domani alle 21 nella sala civica di piazza Pertini a San Polo.

Nato a Parma il 30 gennaio 1975, Fadda è laureato in Economia e Commercio, svolge la professione di dottore commercialista con studi a Casalmaggiore e San Polo, di revisore dei conti per diverse società ed è coordinatore del corso per manager della ristorazione di Alma, la scuola internazionale di cucina con sede a Colorno.

«L’obiettivo è quello di proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa: vogliamo che Torrile resti al centro della vita produttiva della provincia di Parma e che rappresenti un’attrattiva per i cittadini e per le imprese del nostro territorio, nel segno della continuità e delle opportunità – premette Fadda - Dal 2014 ad oggi, partecipando a bandi regionali ed europei, siamo riusciti a raccogliere fondi da destinare al miglioramento del territorio per oltre due milioni di euro. A questo dato va aggiunto un altro milione di euro raccolto dai privati e destinato alla riqualificazione del centro urbano di San Polo, ripensando l’intera area delle ex scuole. Oggi il Welfare garantisce agli abitanti di Torrile servizi di elevata qualità: prendo ad esempio la scuola, dove sono ben 166 i bambini, dal nido alle medie, che vengono a Torrile da altri Comuni della provincia».

Continuità auspicata in tutti i settori, dove i lavori svolti finora hanno una «visione» che va oltre i cinque anni di mandato: «abbiamo avuto risultati positivi nel settore dell’ambiente, con l’importante implementazione della raccolta differenziata e la realizzazione di parchi gioco e aree cani dove se ne sentiva il bisogno; nello sport, con importanti investimenti che hanno permesso di realizzare gli spogliatoi per i campi da tennis, la pista di atletica con palestra all’aperto a San Polo di Torrile, la ristrutturazione dell’impianto sportivo di Rivarolo e la costruzione della palestra all’aperto a Rivarolo, senza dimenticare l’adesione di tutte le classi di ogni ordine e grado presenti in paese al progetto Giocampus Barilla per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole».

Guarda al futuro, inoltre, il progetto «Torrile 2020» annunciato nelle scorse settimane: «un capillare e strategico progetto tra cultura, comunicazione ed organizzazione di eventi che consentirà il consolidamento del territorio di Torrile sotto i profili non solo della cultura, ma anche dell’indotto economico, del turismo e dell’agroalimentare. Confermeremo inoltre tutti e 35 gli eventi annuali e le due mostre nei locali del Municipio ma anche il nuovo format della Fiera del Comune con un prolungamento dell’evento da due a tre giornate».