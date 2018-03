Scontro fra due auto, una si ribalta: tre feriti in A1. Fiorenzuola-Fidenza: 5 chilometri di coda

Incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza al chilometro 84 sud, in direzione di Bologna: si sono scontrate due auto, una delle quali si è ribaltata. Un ferito è stato portato in elicottero all'ospedale di Piacenza (ha riportato ferite di media gravità); ferite lievi per altre due persone.

Si sono formati 5 chilometri di coda, secondo Autostrade.

L'entrata consigliata verso Bologna è Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

