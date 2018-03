Autocisterna si ribalta su A1 nel Bolognese, coda di 8 km in direzione Parma

Disagi e code sulla A1 Milan-Napoli, nel tratto compreso tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano, a causa di un incidente che ha visto coinvolta un’autocisterna dedicata al trasporto di farina: il veicolo si è ribaltato occupando tre delle quattro corsie disponibili riversando sulla carreggiata gran parte del carico trasportato. L’autista della cisterna - spiega una nota di Autostrade per l’Italia - è rimasto ferito.

In seguito il traffico scorre su un’unica corsia e - poco prima delle 13 - si registravano 8 chilometri di coda in aumento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, la Polizia Stradale e gli operatori della Direzione 3/o Tronco di Bologna.